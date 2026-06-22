Balade découverte Le bon usage des plantes sauvages Gros-Chastang
Balade découverte Le bon usage des plantes sauvages Gros-Chastang jeudi 6 août 2026.
Gros-Chastang
Balade découverte Le bon usage des plantes sauvages
Gros-Chastang Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 15:00:00
fin : 2026-08-06 17:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Découvrez les vertus culinaires et thérapeutiques de la flore locale lors d’une promenade facile au Parc de la Bitarelle. Une animation gratuite de Biodiversité et Patrimoine des 3 Vallées, en partenariat avec LDDVEB et la Commune de Gros-Chastang.
Les autres animations nature proposées par BP3V sont à retrouver en rubrique agenda sur www.bp3v.org. .
Gros-Chastang 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 03 36 04 bpotel.bp3v@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade découverte Le bon usage des plantes sauvages
L’événement Balade découverte Le bon usage des plantes sauvages Gros-Chastang a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
À voir aussi à Gros-Chastang (Corrèze)
- Festival de la Luzège Les lueurs de la Luzège Gros-Chastang 5 juillet 2026
- Escape Game Nature le mystère du grand cerf Gros-Chastang 22 juillet 2026
- Atelier découverte Le p’tit peuple des herbes Gros-Chastang 23 juillet 2026