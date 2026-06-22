Gros-Chastang

Balade découverte Le bon usage des plantes sauvages

Gros-Chastang Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 15:00:00

fin : 2026-08-06 17:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Découvrez les vertus culinaires et thérapeutiques de la flore locale lors d’une promenade facile au Parc de la Bitarelle. Une animation gratuite de Biodiversité et Patrimoine des 3 Vallées, en partenariat avec LDDVEB et la Commune de Gros-Chastang.

Les autres animations nature proposées par BP3V sont à retrouver en rubrique agenda sur www.bp3v.org. .

Gros-Chastang 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 03 36 04 bpotel.bp3v@gmail.com

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English : Balade découverte Le bon usage des plantes sauvages

L’événement Balade découverte Le bon usage des plantes sauvages Gros-Chastang a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme des Contrées Vertes