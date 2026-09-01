TRAIL URBAIN Salies-du-Salat
samedi 19 septembre 2026 · Salies-du-Salat
Informations pratiques
Salies-du-Salat
TRAIL URBAIN
ALLÉE DES MARRONNIERS Salies-du-Salat Haute-Garonne
Tarif : 13 – 13 – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Trail urbain
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Salies-du-Salat est heureuse de vous accueillir pour une première édition du Trail Urbain, un événement sportif et convivial au cœur de notre village.
Elle vous propose trois courses
– Trail urbain /10km / 150m dénivelé / chronométré
– Course enfant / 8 à 12 ans
– Marche 5km 13 .
ALLÉE DES MARRONNIERS Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Urban trail
L’événement TRAIL URBAIN Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-08-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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