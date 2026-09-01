Informations pratiques

Salies-du-Salat

TRAIL URBAIN

ALLÉE DES MARRONNIERS Salies-du-Salat Haute-Garonne

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Trail urbain

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Salies-du-Salat est heureuse de vous accueillir pour une première édition du Trail Urbain, un événement sportif et convivial au cœur de notre village.

Elle vous propose trois courses

– Trail urbain /10km / 150m dénivelé / chronométré

– Course enfant / 8 à 12 ans

– Marche 5km 13 .

ALLÉE DES MARRONNIERS Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Urban trail

L’événement TRAIL URBAIN Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-08-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE