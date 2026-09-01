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AGENDA · Salies-du-Salat

TRAIL URBAIN Salies-du-Salat

samedi 19 septembre 2026 · Salies-du-Salat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
ALLÉE DES MARRONNIERS
Ville
31260 Salies-du-Salat
Département
Haute-Garonne
Tarif
13 13 13 Tarif de base plein tarif

Salies-du-Salat

TRAIL URBAIN

ALLÉE DES MARRONNIERS Salies-du-Salat Haute-Garonne

Tarif : 13 – 13 – EUR
13
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Trail urbain
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Salies-du-Salat est heureuse de vous accueillir pour une première édition du Trail Urbain, un événement sportif et convivial au cœur de notre village.
Elle vous propose trois courses
– Trail urbain /10km / 150m dénivelé / chronométré
– Course enfant / 8 à 12 ans
– Marche 5km 13  .

ALLÉE DES MARRONNIERS Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Urban trail

L’événement TRAIL URBAIN Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-08-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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