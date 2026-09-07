Train historique vintage, Gare de Chambéry, Chambéry

Informations pratiques

Train historique vintage 19 et 20 septembre Gare de Chambéry Savoie

Tarifs indiqués lors de la réservation. Limité à 238 places, horaires et réservation exclusivement sur le site des associations APMFS et APCC 6570

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Deux journées pour vivre le patrimoine à bord d’un train historique vintage

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le train historique vintage est le moyen de transport idéal pour rejoindre les sites ouverts dans les autres villes desservies, sans voiture et dans un esprit parfaitement cohérent avec l’événement : patrimoine, mobilité collective et voyage bas-carbone.

L’APMFS et l’APCC 6570 proposent ainsi deux journées de circulations exceptionnelles au départ de Chambéry et de plusieurs gares savoyardes. Ces voyages ont été pensés pour être accessibles au plus grand nombre, avec une tarification volontairement accessible, afin de permettre aux familles, visiteurs et curieux de profiter pleinement des Journées européennes du patrimoine tout en faisant du trajet une expérience à part entière.

Samedi 19 septembre 2026 – Chambéry, Aix-les-Bains, Annecy et La Roche-sur-Foron

Un train historique vintage circulera entre Chambéry, Aix-les-Bains, Annecy et La Roche-sur-Foron.

Cette journée permet de rejoindre facilement plusieurs villes proposant des visites et animations dans le cadre des Journées européennes du patrimoine : patrimoine thermal et anciens palaces à Aix-les-Bains, vieille ville et canaux à Annecy, cité médiévale et Tour des Comtes à La Roche-sur-Foron.

Le voyage fait lui-même partie de l’expérience : la rame des années 1970 est composée de quatre voitures UIC préservées, tractées par la BB 25660, et opérée conjointement par l’APMFS et l’APCC 6570.

Les cyclotouristes sont également les bienvenus : un fourgon à bagages permet d’embarquer gratuitement les vélos, dans la limite de la capacité disponible, notamment pour profiter des itinéraires cyclables autour du lac d’Annecy.

Dimanche 20 septembre 2026 – Le train de la Tarentaise

Le dimanche 20 septembre, le train historique vintage prendra la direction de la Tarentaise en desservant Albertville, Moûtiers, Aime-la-Plagne, Landry et Bourg-Saint-Maurice.

Cette circulation permet de rejoindre les différents sites et animations des Journées européennes du patrimoine tout au long de la vallée, là encore sans voiture, avec une solution de transport à la fois pratique, patrimoniale et décarbonée.

La rame des années 1970 sera composée de quatre voitures UIC et tractée par deux locomotives historiques emblématiques, la BB 25660 et la CC 6558.

À Bourg-Saint-Maurice, la présence du train constituera également une animation à part entière : le public pourra visiter gratuitement la cabine de conduite de la CC 6558 de 13h à 16h30. Mise en service en 1972, cette locomotive appartient à la célèbre série des CC 6500 « Maurienne », étroitement liée aux circulations ferroviaires alpines.

Les vélos pourront également être embarqués gratuitement dans le fourgon à bagages, permettant de combiner voyage en train historique vintage et balade sur les itinéraires cyclables de Tarentaise.

Deux journées, deux itinéraires et une même ambition : proposer le moyen le plus cohérent pour se rendre aux Journées européennes du patrimoine des villes desservies, tout en faisant du voyage lui-même une véritable expérience patrimoniale.

Gare de Chambéry Place de la gare, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.apmfs.fr/accueil/voyages/ »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.apcc6570.fr »}] Gare de Chambéry Challes les eaux

Deux journées pour vivre le patrimoine à bord d’un train historique vintage

©Photo DR