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Train spécial Le Tréport

Train spécial Le Tréport samedi 30 mai 2026.

Adresse : Gare Le Tréport-Mers

Ville : 76470 Le Tréport

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Le Tréport

Train spécial

Gare Le Tréport-Mers Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Train touristique en provenance des Ardennes.
Rejoignez les plages du Tréport et de Mers-les-Bains afin de partager en famille, ou entre amis une belle journée au bord de la mer. Une fois arrivé, organisez votre journée à votre convenance sur la plage, au restaurant, sur les hauteurs du Tréport ou de Mers-les-Bains.
Adulte 55€ | Enfant (de 4 à 14 ans) 40€
Horaires aller Rethel 7h10 | Reims 7h40 | Le Tréport 11h.
Horaires retour Le Tréport 18h30 | Reims 21h50 | Rethel 22h20.   .

Gare Le Tréport-Mers Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 7 69 51 67 50  atva-resa@orange.fr

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English : Train spécial

L’événement Train spécial Le Tréport a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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