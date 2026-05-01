Train spécial Le Tréport
Train spécial Le Tréport samedi 30 mai 2026.
Le Tréport
Train spécial
Gare Le Tréport-Mers Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Train touristique en provenance des Ardennes.
Rejoignez les plages du Tréport et de Mers-les-Bains afin de partager en famille, ou entre amis une belle journée au bord de la mer. Une fois arrivé, organisez votre journée à votre convenance sur la plage, au restaurant, sur les hauteurs du Tréport ou de Mers-les-Bains.
Adulte 55€ | Enfant (de 4 à 14 ans) 40€
Horaires aller Rethel 7h10 | Reims 7h40 | Le Tréport 11h.
Horaires retour Le Tréport 18h30 | Reims 21h50 | Rethel 22h20. .
Gare Le Tréport-Mers Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 7 69 51 67 50 atva-resa@orange.fr
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English : Train spécial
L’événement Train spécial Le Tréport a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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