Le Tréport

Train spécial

Gare Le Tréport-Mers Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Train touristique en provenance des Ardennes.

Rejoignez les plages du Tréport et de Mers-les-Bains afin de partager en famille, ou entre amis une belle journée au bord de la mer. Une fois arrivé, organisez votre journée à votre convenance sur la plage, au restaurant, sur les hauteurs du Tréport ou de Mers-les-Bains.

Adulte 55€ | Enfant (de 4 à 14 ans) 40€

Horaires aller Rethel 7h10 | Reims 7h40 | Le Tréport 11h.

Horaires retour Le Tréport 18h30 | Reims 21h50 | Rethel 22h20. .

Gare Le Tréport-Mers Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 7 69 51 67 50 atva-resa@orange.fr

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English : Train spécial

L’événement Train spécial Le Tréport a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers