Train spécial pour l’évènement AMTF Gare des Vauziers Saulnes

Informations pratiques

Saulnes

Train spécial pour l’évènement AMTF

Gare des Vauziers 2 rue du Klopp Saulnes Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 16:30:00

fin : 2026-09-06 16:30:00

Date(s) :

2026-09-06

Train spécial à l’occasion de l’évènement AMTF (immersion au cœur des locomotives) qui se déroule au Fond-de-Gras.

Un train spécial partira de la gare des Vauziers à Saulnes à 11h30.

Le retour en train du Fond-de-Gras vers Saulnes se fera à 16h30.

Prix adulte 10 €, enfant (5-11 ans) 8 €, jusqu’à 4 ans gratuit.

Pour le restaurant du Fond-de-Gras, il est préférable de réserver au Bei der Giedel au 00 352 24 55 87 92.Tout public

8 .

Gare des Vauziers 2 rue du Klopp Saulnes 54650 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 24 33 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Special train for the AMTF event (an immersive experience in the world of locomotives) taking place in Fond-de-Gras.

A special train will depart from the Vauziers station in Saulnes at 11:30 a.m.

The return train from Fond-de-Gras to Saulnes will depart at 4:30 p.m.

Adult fare: 10 ?; children (ages 5–11): 8 ?; children 4 and under: free.

For the restaurant at Fond-de-Gras, it is recommended to make a reservation at “Bei der Giedel” by calling 00 352 24 55 87 92.

L’événement Train spécial pour l’évènement AMTF Saulnes a été mis à jour le 2026-07-27 par OFFICE DE TOURISME DU GRAND LONGWY