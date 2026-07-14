Informations pratiques

Train Train Blues – Cie Les 3 Valoches Théâtre du Cercle Rennes Vendredi 19 mars 2027, 17h30 Ille-et-Vilaine

Tarif: 12 € / Tarif réduit: 8 € / Tarif Sortir!: 4 €

Théâtre • Tout public à partir de 3 ans • Dans le cadre de Quartiers en Scène • Séance scolaire le même jour à 14h30 (contacter le théâtre pour les réservations)

Accueilli sur un quai de gare improvisé, vous serez guidé par Jean-Luc Comment, contrôleur chauffeur du « Train-Train-Blues », pour prendre place à bord. À bord d’un train bleu vous découvrirez l’histoire d’un voyage et de la femme qui l’accomplit. Dans les fenêtres, les paysages défilent comme des tableaux mouvants et révèlent des souvenirs d’enfance, des anecdotes liées à la famille. Dans un retour aux sources, elle ouvre ses bagages, pour redécouvrir la voix de son père, la peau de sa mère… et tout ce qui l’a construite.

Un spectacle immersif qui invite le spectateur à partir avec les comédiens à bord d’un train magique qui nous emmène « Au bout du bout… aux origines… à notre enfance ».

**Comédien·es** Anne Jourdain, Adrien Desthomas • **Écriture** Anne Jourdain • **Mise en scène et direction d’acteur·ice** Macha Léon • **Artistes et techniciens associés** Yoann Minkoff | Musicien, Mehdi Zaïba | Musicien MAO, Guillaume Séné | Vidéaste • **Administration** Emmanuelle Zaïba • **Diffusion** Aude Pauchet • **Photo** Thomas Guionnet

**Coproduction** Berce Ô culture Loudéac Communauté, Département Côtes d’Armor, DRAC (22), Centre Culturel du Coglais (35), Centre Culturel de Tourc’h – Concarneau Cornouaille Agglomération (29), Centre Culturel Pôle Sud, Chartres de Bretagne (35), Commune et école de Cuguen (35) • **Soutiens** Communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne, Département d’Ille et Vilaine, Région Bretagne

[https://www.les3valoches.com](https://www.les3valoches.com/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-03-19T17:30:00.000+01:00

Fin : 2027-03-19T18:10:00.000+01:00

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http://www.theatreducercle.com https://quartiers-en-scene.fr/programmation/

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine

tdc@cerclepaulbert.asso.fr 0602551128



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