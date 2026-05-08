Traite ouverte Ferme Péard, Ferme Péard, Blain
Traite ouverte Ferme Péard, Ferme Péard, Blain mercredi 3 juin 2026.
Traite ouverte Ferme Péard Mercredi 3 juin, 16h00 Ferme Péard Loire-Atlantique
Événement gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T16:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-03T16:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:30:00+02:00
Ferme Péard St Gabriel, 44130 Blain Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@fermepeard.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.invitationalaferme.fr/nos-fermes/traites-ouvertes/ »}]
Du pis au pot ! Venez visiter notre ferme en famille ou entre amis et participer à la traite de nos coéquipières, en allant tout d’abord les chercher aux champs !
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