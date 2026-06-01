Cerisy-la-Salle

Trames d’écriture. Retours sur les travaux de Jean Ricardou

2 Le Château Cerisy-la-Salle Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 14:00:00

fin : 2026-08-25 18:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Colloque sous la direction de G. Tronchet.

Pour Jean Ricardou, l’écriture est une pratique explorant la matérialité des mots en leurs effets de sens, il a créé une discipline la textique. .

2 Le Château Cerisy-la-Salle 50210 Manche Normandie +33 2 33 46 91 66 secretariat@cerisy-colloques.fr

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English : Trames d’écriture. Retours sur les travaux de Jean Ricardou

L’événement Trames d’écriture. Retours sur les travaux de Jean Ricardou Cerisy-la-Salle a été mis à jour le 2026-06-01 par Coutances Tourisme