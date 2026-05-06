Trans Memoria / Dans le cadre d’Archi’Queer, Le Cratère, Toulouse

Trans Memoria / Dans le cadre d’Archi’Queer Mercredi 6 mai, 19h00 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T19:00:00+02:00 – 2026-05-06T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T19:00:00+02:00 – 2026-05-06T21:00:00+02:00

Mercredi 6 mai 2026 à 16h30. Le temps d’une soirée Archi’queer, rendez-vous au cinéma Le Cratère pour explorer les traces – visibles ou invisibles – des esthétiques queer dans les archives publiques. En partenariat avec l’INA, une sélection de vidéos sera projetée, suivie d’une discussion avec trois intervenant·e·s autour des images, de la mémoire et des cultures queer.

Organisé par des étudiantes en gestion de projets artistiques et culturels de l’UTJJ, cet événement souhaite mettre en lumière des récits souvent laissés hors champ et interroger ce qui disparaît – ou n’a jamais été conservé.

La soirée se clôturera par la projection du film Transmemoria, témoignage poétique autour des mémoires et des récits trans.

16h30-18h30 : Gratuit – Projection des archives et intervention des invités : Dylan Fuzin, doctorant.e en design, Déborah Gay, maître.sse de conférence en sciences de l’information et de la communication, Pauline Boschiero, doctorante en arts du spectacle

18h30-19h : temps de pause avec apéro

19h : Projection du filmTransmemoria (tarif unique à 4€)

Film : Trans Memoria

Mer. 6/5 19:00 – Trans Memoria

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/trans-memoria »}] [{« link »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/trans-memoria »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Le Cratère Cinema Toulouse