Trans Memoria / Dans le cadre d’Archi’Queer, Le Cratère, Toulouse
Trans Memoria / Dans le cadre d’Archi’Queer, Le Cratère, Toulouse mercredi 6 mai 2026.
Trans Memoria / Dans le cadre d’Archi’Queer Mercredi 6 mai, 19h00 Le Cratère Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T19:00:00+02:00 – 2026-05-06T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-06T19:00:00+02:00 – 2026-05-06T21:00:00+02:00
Trans Memoria / de Victoria Verseau / 1h10 / France / Avec Athena Love, Aamina Larsson, Victoria Verseau
Synopsis : En réalisant son rêve – celui de devenir femme – Victoria se confronte au deuil de son amie Meril. Elle réalise que la seule facon d’avancer c’est de revenir en arrière. Avec Athena et Aamina, qui initient leurs propres parcours de transition, Victoria retourne en Thaïlande à la recherche des fantômes du passé et d’un futur meilleur.
Cinema, Toulouse, Rencontre, Le Cratere
Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/trans-memoria »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FRNQU4K#showsession?id=emsx001100017734&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif
Le Cratère Cinema Toulouse
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