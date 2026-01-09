Trans’Andaine VTT Bagnoles de l’Orne Normandie

Trans’Andaine VTT

Parc du château Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 06:45:00

fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :

2026-09-20

La Trans’Andaine, c’est la randonnée annuelle organisée par les Cyclotouristes d’andaine.

Elle vous offre une succession de paysages… Un beau concentré de Normandie à (re)découvrir.

En famille ou entre amis, et selon votre condition physique, il y en a pour tous les goûts. Chemins creux, routes champêtres ou forestières, avec dénivelés plus ou moins importants,… Quel circuit allez-vous choisir ?

Les différents parcours font découvrir les paysages de bocage et de forêts.

VTT: 8 parcours: 20 30 40 60 (fléchés) 80 90 110 125 (traces gps)

Gravel: 30 50

Route: 50 100 150

Pédestres: 5 10 15

Nombreux ravitaillements de produits locaux. De 2 à 4 selon les distances

Casse croute saucisse à l’arrivée

Réservation et renseignements tarif plein 10€, réduit 7€ ; gratuit < 18 ans licenciés ffct . Parc du château Bagnoles de l'Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 73 40 19 95 claude.robillard@ffvelo.fr Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Trans’Andaine VTT

