TRANSFIGURATION THÉÂTRE SORANO Toulouse
vendredi 5 mars 2027 · THÉÂTRE SORANO · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
TRANSFIGURATION
THÉÂTRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 9 – 9 – 25 EUR
9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-05 20:00:00
fin : 2027-03-09 21:00:00
Date(s) :
2027-03-05 2027-03-08
L’art brut et profond du performeur Olivier de Sagazan dépasse les mots pour toucher à l’universel, entre virtuosité, mystique et animalité.
Dans Transfiguration, sa pièce emblématique qu’il tourne dans le monde entier depuis 1998, il évoque l’incapacité d’un artiste à donner vie à son œuvre. Dans un geste désespéré, il se couvre de peinture d’argile pour devenir sculpture vivante. Se construisant par couches successives un autre visage, il se transforme devant nous. À la fois troublante et profondément émouvante, cette performance plastique renverse de façon spectaculaire l’existence d’un personnage, au départ employé de bureau sans histoire, qui devient un homme bestial en quête éperdue de sa vraie nature. Transfiguration ou l’art absolu de la métamorphose. 9 .
THÉÂTRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
The raw and profound art of performance artist Olivier de Sagazan transcends words to touch upon the universal, blending virtuosity, mysticism, and animality.
L’événement TRANSFIGURATION Toulouse a été mis à jour le 2026-08-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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