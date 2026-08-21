Transformation(s), Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, Genève
dimanche 11 octobre 2026 · Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre · Genève
Informations pratiques
Transformation(s) Dimanche 11 octobre, 11h00 Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-11T11:00:00+02:00 – 2026-10-11T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-11T11:00:00+02:00 – 2026-10-11T17:00:00+02:00
Verre, argile, couleurs, sons et images se mêlent et se transforment pour faire du musée un espace d’expérimentation, de création et d’émerveillement.
Evénement gratuit, 11h-17h
Restauration sur place possible
Les activités sans horaire sont en continu dans la limite des places disponibles
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Programme:
TRANSFORMATION PAR LA SURFACE
Dans l’atelier coloré | visite
12h30, 14h, 15h, 16h30 (15 min)
Entrez dans l’univers de l’artiste Marie Ducaté, où formes, matières et couleurs dialoguent et se répondent en simultanés.
La chrysalide du verre | démonstration
Le verre se renouvèle sous vos yeux : entre feu, verre recyclé et soufflage, admirez le travail de Sillycat Glassblower, souffleuse de verre.
Paysages sonores | spectacle
13h30, 15h, 16h (30 min)
De l’électricité, un theremin, des couleurs et des lumières projetées. Turbo Particules, c’est deux antennes, deux dames qui vous plongent dans leur univers onirique, tel un paysage sonore.
TRANSFORMATION PAR LE FEU ET LE TEMPS
Le coffre des secrets | visite
11h30, 13h, 14h30, 15h30, 16h30 (15 min)
Une boîte s’ouvre, une histoire se dévoile: entre recettes et mystères, petit-es et grand-es partent à la découverte des secrets de l’or… ou est-ce les secrets d’autre chose?
Monochromes | visite
12h, 13h30, 14h30, 16h (15 min)
Avant le feu, après le feu : les couleurs changent, se révèlent, surprennent. Saurez-vous deviner le résultat ?
Elixirs en fusion | démonstration
Mélanges, réactions, surprises… observez le méli-mélo de liquides inattendus et, peut-être même, laissez-vous tenter par un élixir mystérieux.
TRANSFORMATION PAR LA LUMIÈRE
A travers le prisme | jeu de piste
Munis d’un papier coloré transparent, explorez le musée autrement: les objets dessinés se transforment et se révèlent sous un nouveau regard.
Le verre après fusion | visite
11h30, 13h, 14h, 15h30 (15 min)
Le verre sort du feu… et tout commence. Découvrez Le verre, au-delà de la matière : les collections du Cirva: une exposition où les artistes explorent le verre sans limite.
TRANSFORMATION PAR LE GESTE
Formes détournées | atelier
Et si vous inventiez un vase impossible? Entre papier et couleurs, osez la forme, déjouez les règles… et laissez-la apparaître.
Empreintes gravées | atelier
Gravez, imprimez, révélez : découvrez la gravure sur Tetra Pak et repartez avec votre propre création.
Tracer la matière | atelier
Plongez les mains dans l’argile, laissez une trace, recommencez… et transformez la matière à chaque geste.
CABINET DE TOUTES LES TRANSFORMATIONS
La bibliothèque devient votre laboratoire.
Touchez, observez, comparez : ici, la matière se transforme sous vos doigts. Saurez-vous percer ses secrets?
Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève +41 22 418 54 50 http://www.ariana-geneve.ch [{« link »: « https://www.musee-ariana.ch/expositions/CIRVA-verre »}]
Le temps d’un dimanche, le Musée Ariana se transforme en laboratoire vivant pour explorer les métamorphoses de la matière.
© L. Simeon, Collectif insolite
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