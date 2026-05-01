Condom-d’Aubrac

Transhumance à Salgues matinée tripoux-escargots

Salgues Condom-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Les SALGOSS organisent une matinée tripoux et escargots à l’occasion du passage des troupeaux en transhumance.

Sur le passage de 5 troupeaux qui transhument vers leur pâturages d’estive, le GAC de Salgues organise sa traditionnelle matinée tripoux escargots.

A partir de 7h.

Au choix 2 tripoux avec pommes de terres ou assiettes de 12 escargots

Fromage de Laguiole AOP, fouace et café

Supplément escargots tripoux possibles .

Salgues Condom-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie

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English :

The SALGOSS organize a tripoux and snails morning on the occasion of the passage of the herds in transhumance.

L’événement Transhumance à Salgues matinée tripoux-escargots Condom-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)