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Transhumance à Salgues matinée tripoux-escargots Condom-d’Aubrac

Transhumance à Salgues matinée tripoux-escargots Condom-d’Aubrac

Transhumance à Salgues matinée tripoux-escargots Condom-d’Aubrac dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Salgues

Ville : 12470 Condom-d'Aubrac

Département : Aveyron

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif :

Condom-d’Aubrac

Transhumance à Salgues matinée tripoux-escargots

Salgues Condom-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Les SALGOSS organisent une matinée tripoux et escargots à l’occasion du passage des troupeaux en transhumance.
Sur le passage de 5 troupeaux qui transhument vers leur pâturages d’estive, le GAC de Salgues organise sa traditionnelle matinée tripoux escargots.
A partir de 7h.
Au choix 2 tripoux avec pommes de terres ou assiettes de 12 escargots
Fromage de Laguiole AOP, fouace et café
Supplément escargots tripoux possibles   .

Salgues Condom-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie  

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English :

The SALGOSS organize a tripoux and snails morning on the occasion of the passage of the herds in transhumance.

L’événement Transhumance à Salgues matinée tripoux-escargots Condom-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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