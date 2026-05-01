Transhumance à Salgues matinée tripoux-escargots Condom-d’Aubrac
Transhumance à Salgues matinée tripoux-escargots Condom-d’Aubrac dimanche 24 mai 2026.
Condom-d’Aubrac
Transhumance à Salgues matinée tripoux-escargots
Salgues Condom-d’Aubrac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Les SALGOSS organisent une matinée tripoux et escargots à l’occasion du passage des troupeaux en transhumance.
Sur le passage de 5 troupeaux qui transhument vers leur pâturages d’estive, le GAC de Salgues organise sa traditionnelle matinée tripoux escargots.
A partir de 7h.
Au choix 2 tripoux avec pommes de terres ou assiettes de 12 escargots
Fromage de Laguiole AOP, fouace et café
Supplément escargots tripoux possibles .
Salgues Condom-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie
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English :
The SALGOSS organize a tripoux and snails morning on the occasion of the passage of the herds in transhumance.
L’événement Transhumance à Salgues matinée tripoux-escargots Condom-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)