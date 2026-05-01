Transhumance de la ferme Pierrat Ferme Pierrat Vagney
Transhumance de la ferme Pierrat Ferme Pierrat Vagney jeudi 14 mai 2026.
Vagney
Transhumance de la ferme Pierrat
Ferme Pierrat 50 route du Haut du Tôt Vagney Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-05-14 10:00:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Accompagnez nos belles vaches vosgiennes vers les pâturages d’été au chalet refuge de la Piste à Sapois !Tout public
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Ferme Pierrat 50 route du Haut du Tôt Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 6 78 37 15 61
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English :
Accompany our beautiful Vosges cows to summer pastures at the refuge de la Piste chalet in Sapois!
L’événement Transhumance de la ferme Pierrat Vagney a été mis à jour le 2026-05-05 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES