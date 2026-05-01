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Transhumance de la ferme Pierrat Ferme Pierrat Vagney

Transhumance de la ferme Pierrat Ferme Pierrat Vagney

Transhumance de la ferme Pierrat Ferme Pierrat Vagney jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Ferme Pierrat

Adresse : 50 route du Haut du Tôt

Ville : 88120 Vagney

Département : Vosges

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Vagney

Transhumance de la ferme Pierrat

Ferme Pierrat 50 route du Haut du Tôt Vagney Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-05-14 10:00:00
fin : 2026-05-14

Date(s) :
2026-05-14

Accompagnez nos belles vaches vosgiennes vers les pâturages d’été au chalet refuge de la Piste à Sapois !Tout public
0  .

Ferme Pierrat 50 route du Haut du Tôt Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 6 78 37 15 61 

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English :

Accompany our beautiful Vosges cows to summer pastures at the refuge de la Piste chalet in Sapois!

L’événement Transhumance de la ferme Pierrat Vagney a été mis à jour le 2026-05-05 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

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