Transhumance de la ferme Pierrat Ferme Pierrat Vagney

Vagney

Transhumance de la ferme Pierrat

Ferme Pierrat 50 route du Haut du Tôt Vagney Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Accompagnez nos belles vaches vosgiennes vers les pâturages d’été au chalet refuge de la Piste à Sapois !Tout public

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Ferme Pierrat 50 route du Haut du Tôt Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 6 78 37 15 61

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English :

Accompany our beautiful Vosges cows to summer pastures at the refuge de la Piste chalet in Sapois!

L’événement Transhumance de la ferme Pierrat Vagney a été mis à jour le 2026-05-05 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES