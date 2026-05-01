Transhumance Lepuix
Transhumance Lepuix dimanche 17 mai 2026.
Lepuix
Transhumance
Malvaux Lepuix Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:30:00
fin : 2026-05-17 12:30:00
Date(s) :
2026-05-17
L’Association Transhumance et Traditions organise comme chaque année la Fête de la Transhumance. Venez accompagner dans une ambiance festive et conviviale la montée du troupeau depuis Malvaux. .
Malvaux Lepuix 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Transhumance
L’événement Transhumance Lepuix a été mis à jour le 2026-05-07 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)