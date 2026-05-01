Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Transhumance Lepuix

Transhumance Lepuix dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Malvaux

Ville : 90200 Lepuix

Département : Territoire de Belfort

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Lepuix

Transhumance

Malvaux Lepuix Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:30:00
fin : 2026-05-17 12:30:00

Date(s) :
2026-05-17

L’Association Transhumance et Traditions organise comme chaque année la Fête de la Transhumance. Venez accompagner dans une ambiance festive et conviviale la montée du troupeau depuis Malvaux.   .

Malvaux Lepuix 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Transhumance

L’événement Transhumance Lepuix a été mis à jour le 2026-05-07 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Lepuix (Territoire de Belfort)