Lepuix

Transhumance

Malvaux Lepuix Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:30:00

fin : 2026-05-17 12:30:00

Date(s) :

2026-05-17

L’Association Transhumance et Traditions organise comme chaque année la Fête de la Transhumance. Venez accompagner dans une ambiance festive et conviviale la montée du troupeau depuis Malvaux. .

Malvaux Lepuix 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Transhumance

L’événement Transhumance Lepuix a été mis à jour le 2026-05-07 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)