Transmission Exposition de photographies de Céline Cappuccia Parc Roux de Brignoles Pélissanne
Transmission Exposition de photographies de Céline Cappuccia Parc Roux de Brignoles Pélissanne vendredi 10 juillet 2026.
Pélissanne
Transmission Exposition de photographies de Céline Cappuccia
Du 10/07 au 29/07/2026 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi de 9h à 12h.
sauf le 14 juillet. Parc Roux de Brignoles Office de Tourisme du Massif des Costes Pélissanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-10
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-10
Venez découvrir la nouvelle exposition de Céline Cappuccia qui vous présente des photographies sur la thématique de la Transmission
Transmettre, c’est laisser une trace, à travers des vieilles pierres marquées par le temps, un objet chargé d’histoire, une tradition, un geste partagé entre générations, une présence, un savoir-faire …
À travers cette exposition, j’ai souhaité explorer ces liens entre passé et présent, ces traces parfois discrètes qui traversent le temps et racontent … Céline Cappuccia .
Parc Roux de Brignoles Office de Tourisme du Massif des Costes Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 15 55 accueil@massifdescostes.com
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English :
Come discover Céline Cappuccia’s new exhibition, which features photographs on the theme of “Transmission.”
L’événement Transmission Exposition de photographies de Céline Cappuccia Pélissanne a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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