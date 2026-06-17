Transmission Exposition de photographies de Céline Cappuccia Parc Roux de Brignoles Pélissanne

Pélissanne

Transmission Exposition de photographies de Céline Cappuccia

Du 10/07 au 29/07/2026 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi de 9h à 12h.

sauf le 14 juillet. Parc Roux de Brignoles Office de Tourisme du Massif des Costes Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-10

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-10

Venez découvrir la nouvelle exposition de Céline Cappuccia qui vous présente des photographies sur la thématique de la Transmission

Transmettre, c’est laisser une trace, à travers des vieilles pierres marquées par le temps, un objet chargé d’histoire, une tradition, un geste partagé entre générations, une présence, un savoir-faire …

À travers cette exposition, j’ai souhaité explorer ces liens entre passé et présent, ces traces parfois discrètes qui traversent le temps et racontent … Céline Cappuccia .

Parc Roux de Brignoles Office de Tourisme du Massif des Costes Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 15 55 accueil@massifdescostes.com

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English :

Come discover Céline Cappuccia’s new exhibition, which features photographs on the theme of “Transmission.”

L’événement Transmission Exposition de photographies de Céline Cappuccia Pélissanne a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Massif des Costes