Capestang

TRANS’OCCITANIE

Route de Puisserguier Capestang Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

La Trans’Occitanie est une randonnée itinérante inclusive portée par la Ligue du Sport Adapté Occitanie, et mise en œuvre localement par les Comités Départementaux du Sport Adapté (CDSA).

La Trans’Occitanie est une randonnée itinérante inclusive portée par la Ligue du Sport Adapté Occitanie, et mise en œuvre localement par les Comités Départementaux du Sport Adapté (CDSA). Destinée à des publics en situation de troubles du neurodéveloppement et/ou de troubles psychiques, elle suit le canal des Deux Mers, incluant notamment le canal latéral à la Garonne en Tarn-et-Garonne, pour (re)découvrir notre territoire occitan.

La course fera étape à Capestang le 6 juin, venez encourager les coureurs à 10h, rdv au parking du cimetière ! .

Route de Puisserguier Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 37 85 29

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English :

The Trans’Occitanie is an inclusive touring event organized by the Ligue du Sport Adapté Occitanie, and implemented locally by the Comités Départementaux du Sport Adapté (CDSA).

L’événement TRANS’OCCITANIE Capestang a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN