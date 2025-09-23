Transpyros et Transfolie’s à Val Louron Génos

Transpyros et Transfolie’s à Val Louron Génos samedi 21 mars 2026.

Début : 2026-03-21 08:00:00

fin : 2026-03-21 17:30:00

2026-03-21

Courses de ski-alpinisme ouvertes à tous!

Défi déguisement départ des courses 8h.

Stand de restauration, buvette pour se détendre en front de neige!

Organisé par le Ski Club de Val Louron.

Plus d’informations sur www.transpyros.fr

VAL LOURON Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 99 00

English :

Ski-mountaineering races open to all!

Masquerade costume challenge races start at 8 a.m.

Food and refreshment stands to relax on the snow front!

Organized by the Val Louron Ski Club.

Further information at www.transpyros.fr

German :

Skitourenrennen, die für alle offen sind!

Verkleidungs-Challenge Start der Rennen um 8 Uhr.

Essens- und Getränkestand, um sich an der Schneefront zu entspannen!

Organisiert vom Ski Club de Val Louron.

Weitere Informationen unter www.transpyros.fr

Italiano :

Gare di sci-alpinismo aperte a tutti!

Sfida in maschera le gare iniziano alle 8.00.

Stand gastronomici e di ristoro per rilassarsi sulla neve!

Organizzata dallo Sci Club Val Louron.

Maggiori informazioni su www.transpyros.fr

Espanol :

Carreras de esquí de montaña abiertas a todos

Desafío de disfraces las carreras comienzan a las 8 de la mañana.

Puestos de comida y refrescos para relajarse en la nieve

Organizado por el Club de Esquí de Val Louron.

Más información en www.transpyros.fr

