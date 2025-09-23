Transpyros et Transfolie’s à Val Louron Génos
Transpyros et Transfolie’s à Val Louron Génos samedi 21 mars 2026.
Transpyros et Transfolie’s à Val Louron
VAL LOURON Génos Hautes-Pyrénées
Courses de ski-alpinisme ouvertes à tous!
Défi déguisement départ des courses 8h.
Stand de restauration, buvette pour se détendre en front de neige!
Organisé par le Ski Club de Val Louron.
Plus d’informations sur www.transpyros.fr
English :
Ski-mountaineering races open to all!
Masquerade costume challenge races start at 8 a.m.
Food and refreshment stands to relax on the snow front!
Organized by the Val Louron Ski Club.
Further information at www.transpyros.fr
German :
Skitourenrennen, die für alle offen sind!
Verkleidungs-Challenge Start der Rennen um 8 Uhr.
Essens- und Getränkestand, um sich an der Schneefront zu entspannen!
Organisiert vom Ski Club de Val Louron.
Weitere Informationen unter www.transpyros.fr
Italiano :
Gare di sci-alpinismo aperte a tutti!
Sfida in maschera le gare iniziano alle 8.00.
Stand gastronomici e di ristoro per rilassarsi sulla neve!
Organizzata dallo Sci Club Val Louron.
Maggiori informazioni su www.transpyros.fr
Espanol :
Carreras de esquí de montaña abiertas a todos
Desafío de disfraces las carreras comienzan a las 8 de la mañana.
Puestos de comida y refrescos para relajarse en la nieve
Organizado por el Club de Esquí de Val Louron.
Más información en www.transpyros.fr
