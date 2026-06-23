Transvasement d’eau et glaçons Condé-sur-Vire
Transvasement d’eau et glaçons Condé-sur-Vire lundi 24 août 2026.
Condé-sur-Vire
Transvasement d’eau et glaçons
14 A Rue des Écoles Condé-sur-Vire Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 10:00:00
fin : 2026-08-24 11:30:00
Date(s) :
2026-08-24
Le pôle famille de l’association Bien Vivre Ensemble vous propose plusieurs animations pendant les vacances d’été 2026.
N’hésitez pas à nous contacter au 07 44 96 76 43 pour tout renseignement ou inscriptions .
14 A Rue des Écoles Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 7 44 96 76 43 polefamille@bveconde.fr
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English : Transvasement d’eau et glaçons
L’événement Transvasement d’eau et glaçons Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Saint-Lô
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