Informations pratiques

Valdeblore

Transvésubienne VTT

La Colmiane Valdeblore Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03

Depuis 1988, des centaines de Braves s’alignent sur cette course VTT de légende, reliant la Colmiane à Nice par les plus beaux sentiers des Alpes Maritimes, mais aussi les plus éprouvants !

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La Colmiane Valdeblore 06420 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 23 25 90 info.valdeblorelacolmiane@explorenca.com

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English : Transvésubienne Mountain Biking

Since 1988, hundreds of Braves have lined up for this legendary mountain bike race, linking La Colmiane to Nice along some of the most beautiful and challenging trails in the Alpes Maritimes!

L’événement Transvésubienne VTT Valdeblore a été mis à jour le 2026-08-22 par Côte d’Azur France Tourisme