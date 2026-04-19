Travailler sur les archives : mode d’emploi Mémorial de la Shoah Paris

Organisée en partenariat avec le Service des archives de l’APHP, au travers d’échanges entre archivistes et utilisateurs aux profils variés, l’objectif de cette soirée est de valoriser ces collections, en les faisant mieux connaître et en expliquant à un large public ce qu’il peut y trouver et comment y accéder.

En présence de Corinne Benestroff, psychologue et chercheuse, Marie Drucker, autrice, Véronique Fau‑Vincenti, historienne de la psychiatrie, Béatrice Hérold, archiviste, Laure Humbert, historienne, Cécile Lombard, archiviste, et Hélène Servant, archiviste.

Animée par Karen Taïeb, responsable des archives du Mémorial de la Shoah.

Réserver

Chaque année, le Mémorial de la Shoah enrichit ses collections grâce à des opérations de partenariat avec de nombreuses institutions. Les archives issues du milieu médical et hospitalier sont peu ou pas connues et leur accès souvent contraint

Le jeudi 18 juin 2026

de 19h00 à 21h00

payant

Tarif : 3€ à 5€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-18T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-19T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-18T19:00:00+02:00_2026-06-18T21:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/travailler-sur-les-archives-mode-demploi-episode-2 +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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