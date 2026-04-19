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Travailler sur les archives : mode d’emploi Mémorial de la Shoah Paris

Travailler sur les archives : mode d’emploi Mémorial de la Shoah Paris

Travailler sur les archives : mode d’emploi Mémorial de la Shoah Paris jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Mémorial de la Shoah

Adresse : 17 rue Geoffroy l'Asnier

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif : <p>Tarif : 3€ à 5€</p>

Organisée en partenariat avec le Service des archives de l’APHP, au travers d’échanges entre archivistes et utilisateurs aux profils variés, l’objectif de cette soirée est de valoriser ces collections, en les faisant mieux connaître et en expliquant à un large public ce qu’il peut y trouver et comment y accéder.

En présence de Corinne Benestroff, psychologue et chercheuse, Marie Drucker, autrice, Véronique FauVincenti, historienne de la psychiatrie, Béatrice Hérold, archiviste, Laure Humbert, historienne, Cécile Lombard, archiviste, et Hélène Servant, archiviste.

Animée par Karen Taïeb, responsable des archives du Mémorial de la Shoah.

Réserver

Chaque année, le Mémorial de la Shoah enrichit ses collections grâce à des opérations de partenariat avec de nombreuses institutions. Les archives issues du milieu médical et hospitalier sont peu ou pas connues et leur accès souvent contraint
Le jeudi 18 juin 2026
de 19h00 à 21h00
payant

Tarif : 3€ à 5€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-18T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-19T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-18T19:00:00+02:00_2026-06-18T21:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier  75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/travailler-sur-les-archives-mode-demploi-episode-2 +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial


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