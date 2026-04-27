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Traversée du havre de la Sienne spéciale enfants Rue du Port Regnéville-sur-Mer

Traversée du havre de la Sienne spéciale enfants Rue du Port Regnéville-sur-Mer

Traversée du havre de la Sienne spéciale enfants Rue du Port Regnéville-sur-Mer mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Rue du Port

Adresse : Ancienne gare, côté poste

Ville : 50590 Regnéville-sur-Mer

Département : Manche

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif :

Regnéville-sur-Mer

Traversée du havre de la Sienne spéciale enfants

Rue du Port Ancienne gare, côté poste Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 13:00:00
fin : 2026-04-29

Date(s) :
2026-04-29

Traversée du havre de la Sienne spéciale enfants à Regnéville-sur-Mer, avec l’association Lùndi.
1 adulte + 1 enfant (obligatoire) sous forme de rallye découverte avec scénario et des objets à ramener du parcours (2km avec traversée de la rivière puis retour).
Traversée-jeu pour les enfants de 6 à 12 ans avec un questionnaire basée sur documents et l’observation dans le havre.
Rendez vous à l’ancienne gare de Regnéville côté Poste.
Inscription obligatoire au 07 81 73 45 46 par SMS (nom + jour choisi + nombre de personnes).   .

Rue du Port Ancienne gare, côté poste Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 7 81 73 45 46 

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English : Traversée du havre de la Sienne spéciale enfants

L’événement Traversée du havre de la Sienne spéciale enfants Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-24 par Coutances Tourisme

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