Traversées Reilly

Informations pratiques

Reilly

Traversées

4 RUE DU RÉVEILLON Reilly Oise

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-11 17:00:00

fin : 2027-04-11

Date(s) :

2027-04-11

Le temps d’un concert hors-du-commun, sept voix vagabondes s’unissent pour faire résonner et sublimer le domaine Saint-Germer, afin d’en transformer la perception et de partager l’émotion avec le public. Les

corps sillonnent les espaces, entrent en résonances à chaque croisement et offrent alors à chacun une traversée poétique inédite. Vagabondes chante au coeur du public, autour, devant ou derrière lui. Ce dispositif scénique totalement immersif s’adapte à chaque espace traversé. Le format traditionnel du concert est ici revisité dans l’idée de démultiplier les possibilités d’écoute, de renouveler les sensations et de créer d’inattendues synesthésies.

Le temps d’un concert hors-du-commun, sept voix vagabondes s’unissent pour faire résonner et sublimer le domaine Saint-Germer, afin d’en transformer la perception et de partager l’émotion avec le public. Les

corps sillonnent les espaces, entrent en résonances à chaque croisement et offrent alors à chacun une traversée poétique inédite. Vagabondes chante au coeur du public, autour, devant ou derrière lui. Ce dispositif scénique totalement immersif s’adapte à chaque espace traversé. Le format traditionnel du concert est ici revisité dans l’idée de démultiplier les possibilités d’écoute, de renouveler les sensations et de créer d’inattendues synesthésies. .

4 RUE DU RÉVEILLON Reilly 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 49 15 15 culture@vexinthelle.com

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English :

For the duration of an extraordinary concert, seven wandering voices come together to fill the Saint-Germer estate with sound and elevate its spirit, transforming how it is perceived and sharing the emotion with the audience. The

performers move through the spaces, creating resonances at every intersection and offering each person a unique poetic journey. Vagabondes sings in the heart of the audience, around, in front of, or behind them. This fully immersive staging adapts to every space it traverses. The traditional concert format is reimagined here with the aim of expanding the possibilities of listening, renewing sensory experiences, and creating unexpected synesthetic effects.

L’événement Traversées Reilly a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre