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Traversos Trio Nantes

Traversos Trio Nantes

Traversos Trio Nantes dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Parc de Procé - Bd des Anglais

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 17:15

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-28 17:15 – 17:45
Gratuit : oui  Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99 

Claire, Lison et Maud interpèteront des oeuvres de compositeurs français (Boismortier, Montéclair) et allemands (Quantz, Telemann) du début du XVIIIème siècle.Le « traverso » est la flûte traversière baroque en bois (buis ou ébène).

Breil – Barberie Nantes 44100


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