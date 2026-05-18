Traversos Trio Nantes
Traversos Trio Nantes dimanche 28 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-28 17:15 – 17:45
Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99
Claire, Lison et Maud interpèteront des oeuvres de compositeurs français (Boismortier, Montéclair) et allemands (Quantz, Telemann) du début du XVIIIème siècle.Le « traverso » est la flûte traversière baroque en bois (buis ou ébène).
Breil – Barberie Nantes 44100
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- [Permanence] Habitat participatif et bien vieillir, La Maison de l’Habitant, Nantes 18 mai 2026
- Gahugu Gato, Mixt, Nantes 18 mai 2026
- Gahugu Gato, Mixt, Nantes 18 mai 2026
- Bando, Salle Pannonica, Nantes 18 mai 2026
- Être mère dans une plantation esclavagiste – Conférence Cosmopolis Nantes 19 mai 2026