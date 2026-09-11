Treizième édition du Maraton de la Canta Salle polyvalente Orthez

Informations pratiques

Orthez

Treizième édition du Maraton de la Canta

Salle polyvalente Sainte-Suzanne Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10 23:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Cette manifestation dédiée au chant polyphonique traditionnel est accueillie chaque année dans une commune différente de la CCLO.

10 h à 18 h Plusieurs petits groupes de 1 à 7 personnes vont se succéder pour interpréter une chanson du répertoire local. Les chants seront entrecoupés de petits jeux chantés, également basés sur le répertoire traditionnel.

12h30 Repas proposé par Anim’Òc, l’association des parents d’élèves de la Calandreta.

18h Concert avec les groupes Los d’Ortès et Les cantayres de Came .

19h30 Restauration proposée par Anim’Òc suivie d’une grande cantèra libre.

L’inscription au repas doit être faite avant le 5 octobre . .

Salle polyvalente Sainte-Suzanne Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 68 60 42 contact@culturadenoste.com

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English : Treizième édition du Maraton de la Canta

L’événement Treizième édition du Maraton de la Canta Orthez a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Coeur de Béarn