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Tremplin des Irréductibles 2ème édition Auditorium du Village Landais Alzheimer Dax

dimanche 20 septembre 2026 · Auditorium du Village Landais Alzheimer · Dax

Tremplin des Irréductibles 2ème édition Auditorium du Village Landais Alzheimer Dax

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Auditorium du Village Landais Alzheimer
Adresse
36 rue Pascal Lafitte
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Tarif
7 7 7 Tarif de base plein tarif

Dax

Tremplin des Irréductibles 2ème édition

Auditorium du Village Landais Alzheimer 36 rue Pascal Lafitte Dax Landes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Organisé par l’association Chantons sous les Pins, qui organise chaque année depuis 1998 le festival éponyme, cet événement a pour objectif de mettre en lumière et de récompenser des auteurs compositeurs interprètes de chansons francophones de notre territoire.
4 artistes ont été retenus par un jury composé des membres de la commission programmation de Chantons sous les Pins. Ces 4 artistes se produiront le 20 septembre 2026 au Village Landais Alzheimer de Dax.

2 prix seront remis le jour J
Le prix du public
Le prix du jury   .

Auditorium du Village Landais Alzheimer 36 rue Pascal Lafitte Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 52 02 38 28  secretaire.chantons@gmail.com

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English : Tremplin des Irréductibles 2ème édition

L’événement Tremplin des Irréductibles 2ème édition Dax a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Grand Dax

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