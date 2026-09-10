Tremplin des Irréductibles 2ème édition Auditorium du Village Landais Alzheimer Dax

Informations pratiques

Dax

Tremplin des Irréductibles 2ème édition

Auditorium du Village Landais Alzheimer 36 rue Pascal Lafitte Dax Landes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Organisé par l’association Chantons sous les Pins, qui organise chaque année depuis 1998 le festival éponyme, cet événement a pour objectif de mettre en lumière et de récompenser des auteurs compositeurs interprètes de chansons francophones de notre territoire.

4 artistes ont été retenus par un jury composé des membres de la commission programmation de Chantons sous les Pins. Ces 4 artistes se produiront le 20 septembre 2026 au Village Landais Alzheimer de Dax.

2 prix seront remis le jour J

Le prix du public

Le prix du jury .

Auditorium du Village Landais Alzheimer 36 rue Pascal Lafitte Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 52 02 38 28 secretaire.chantons@gmail.com

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English : Tremplin des Irréductibles 2ème édition

L’événement Tremplin des Irréductibles 2ème édition Dax a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Grand Dax