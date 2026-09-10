Tremplin des Irréductibles 2ème édition Auditorium du Village Landais Alzheimer Dax
dimanche 20 septembre 2026 · Auditorium du Village Landais Alzheimer · Dax
Informations pratiques
Dax
Tremplin des Irréductibles 2ème édition
Auditorium du Village Landais Alzheimer 36 rue Pascal Lafitte Dax Landes
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Organisé par l’association Chantons sous les Pins, qui organise chaque année depuis 1998 le festival éponyme, cet événement a pour objectif de mettre en lumière et de récompenser des auteurs compositeurs interprètes de chansons francophones de notre territoire.
4 artistes ont été retenus par un jury composé des membres de la commission programmation de Chantons sous les Pins. Ces 4 artistes se produiront le 20 septembre 2026 au Village Landais Alzheimer de Dax.
2 prix seront remis le jour J
Le prix du public
Le prix du jury .
Auditorium du Village Landais Alzheimer 36 rue Pascal Lafitte Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 52 02 38 28 secretaire.chantons@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tremplin des Irréductibles 2ème édition
L’événement Tremplin des Irréductibles 2ème édition Dax a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Grand Dax
À voir aussi à Dax (Landes)
- Visite guidée Intra muros RDV Office de Tourisme Dax 10 septembre 2026
- Visite guidée Street Art RDV Office de Tourisme Dax 10 septembre 2026
- Visite guidée Savourez Dax RDV Office de tourisme Dax 10 septembre 2026
- Circuit en Chalosse RDV Office de Tourisme Dax 11 septembre 2026
- Vente présentation de la Vallée du kiwi Office de Tourisme Dax 11 septembre 2026