Trésor des églises peintes Église romane Saint-Hilaire-les-Places

Informations pratiques

Saint-Hilaire-les-Places

Trésor des églises peintes

Église romane Allée de Saint-Hilaire Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:00:00

fin : 2026-08-20 17:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Partez à la découverte de trois églises locales et plongez dans un patrimoine artistique exceptionnel. Cette visite guidée vous dévoilera la richesse des peintures murales qui ornent les cryptes, les chœurs, les voûtes et les chapelles. Fresques médiévales, décors polychromes et représentations religieuses racontent l’histoire des lieux, des artistes et des communautés qui les ont façonnés au fil des siècles. Chaque étape offre un regard unique sur les techniques picturales, les symboles et les restaurations qui ont permis de préserver ces trésors. Une immersion fascinante au cœur d’un héritage souvent méconnu, où l’art, l’histoire et l’architecture se rencontrent. Visite de l’église du Chalard à 14h, de l’église romane Saint-Hilaire-les-Places à 15h30 et de Janailhac à 16h30. .

Église romane Allée de Saint-Hilaire Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine paroisse.st.aurelien@diocese-limoges.fr

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English : Trésor des églises peintes

L’événement Trésor des églises peintes Saint-Hilaire-les-Places a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus