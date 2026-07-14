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Tri-troc mobile Allée Romain Rolland, devant le pôle associatif Fernand Jacq Rennes

lundi 21 septembre 2026 · Allée Romain Rolland, devant le pôle associatif Fernand Jacq · Rennes

Tri-troc mobile Allée Romain Rolland, devant le pôle associatif Fernand Jacq Rennes

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Allée Romain Rolland, devant le pôle associatif Fernand Jacq
Adresse
Allée Romain Rolland, Rennes
Ville
35200 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Tri-troc mobile Allée Romain Rolland, devant le pôle associatif Fernand Jacq Rennes 21 – 26 septembre Ille-et-Vilaine

Quartier Le Blosne

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-21T13:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-26T17:00:00.000+02:00

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Allée Romain Rolland, devant le pôle associatif Fernand Jacq Allée Romain Rolland, Rennes La Pommeraie Rennes 35200 Ille-et-Vilaine


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