Informations pratiques

Tri-troc mobile Allée Romain Rolland, devant le pôle associatif Fernand Jacq Rennes 21 – 26 septembre Ille-et-Vilaine

Quartier Le Blosne

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-21T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-26T17:00:00.000+02:00

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Allée Romain Rolland, devant le pôle associatif Fernand Jacq Allée Romain Rolland, Rennes La Pommeraie Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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