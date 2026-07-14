Informations pratiques

Tri-troc mobile Au n°30 Rennes 5 – 10 octobre Ille-et-Vilaine

Quartier Moulin du Comte

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-05T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-10T17:00:00.000+02:00

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Au n°30 Rue Charles Génaiux, Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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