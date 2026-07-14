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Tri-troc mobile Au n°30 Rennes

lundi 5 octobre 2026 · Au n°30 · Rennes

Tri-troc mobile Au n°30 Rennes

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Au n°30
Adresse
Rue Charles Génaiux, Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Tri-troc mobile Au n°30 Rennes 5 – 10 octobre Ille-et-Vilaine

Quartier Moulin du Comte

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-05T13:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-10T17:00:00.000+02:00

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Au n°30 Rue Charles Génaiux, Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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