UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rennes

Tri-troc mobile Avenue des Gayeulles, face à l’avenue Alexandre Lefas Rennes

lundi 30 novembre 2026 · Avenue des Gayeulles, face à l'avenue Alexandre Lefas · Rennes

Tri-troc mobile Avenue des Gayeulles, face à l’avenue Alexandre Lefas Rennes

Informations pratiques

Début
lundi 30 novembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Lieu
Avenue des Gayeulles, face à l'avenue Alexandre Lefas
Adresse
Avenue des Gayeulles, Rennes
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Tri-troc mobile Avenue des Gayeulles, face à l’avenue Alexandre Lefas Rennes 30 novembre – 5 décembre Ille-et-Vilaine

Quartier Maurepas

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-30T13:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-05T17:00:00.000+01:00

1
 

Avenue des Gayeulles, face à l’avenue Alexandre Lefas Avenue des Gayeulles, Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)