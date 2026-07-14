lundi 9 novembre 2026 · Avenue d'Italie, entre les immeubles n°2, 4 et 6 · Rennes

Informations pratiques

Tri-troc mobile Avenue d’Italie, entre les immeubles n°2, 4 et 6 Rennes 9 – 14 novembre Ille-et-Vilaine

Quartier Le Blosne

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-09T13:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-14T17:00:00.000+01:00

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Avenue d’Italie, entre les immeubles n°2, 4 et 6 Avenue d’Italie, Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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