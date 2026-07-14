UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rennes

Tri-troc mobile Avenue d’Italie, entre les immeubles n°2, 4 et 6 Rennes

lundi 9 novembre 2026 · Avenue d'Italie, entre les immeubles n°2, 4 et 6 · Rennes

Tri-troc mobile Avenue d’Italie, entre les immeubles n°2, 4 et 6 Rennes

Informations pratiques

Début
lundi 9 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Lieu
Avenue d'Italie, entre les immeubles n°2, 4 et 6
Adresse
Avenue d'Italie, Rennes
Ville
35200 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Tri-troc mobile Avenue d’Italie, entre les immeubles n°2, 4 et 6 Rennes 9 – 14 novembre Ille-et-Vilaine

Quartier Le Blosne

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-09T13:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-14T17:00:00.000+01:00

1
 

Avenue d’Italie, entre les immeubles n°2, 4 et 6 Avenue d’Italie, Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)