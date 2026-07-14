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Tri-troc mobile Avenue du Canada, devant l’église Saint-Marcel Rennes

lundi 14 décembre 2026 · Avenue du Canada, devant l’église Saint-Marcel · Rennes

Tri-troc mobile Avenue du Canada, devant l’église Saint-Marcel Rennes

Informations pratiques

Début
lundi 14 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Lieu
Avenue du Canada, devant l’église Saint-Marcel
Adresse
Avenue du Canada, Rennes
Ville
35001 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Tri-troc mobile Avenue du Canada, devant l’église Saint-Marcel Rennes 14 – 19 décembre Ille-et-Vilaine

Quartier Bréquigny

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-14T13:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-19T17:00:00.000+01:00

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Avenue du Canada, devant l’église Saint-Marcel Avenue du Canada, Rennes Bréquigny Rennes 35001 Ille-et-Vilaine


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