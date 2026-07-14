AGENDA · Rennes
Tri-troc mobile Boulevard Saint-Conwoïon, à l’ange de la rue Postuminus Rennes
lundi 19 octobre 2026 · Boulevard Saint-Conwoïon, à l'ange de la rue Postuminus · Rennes
Informations pratiques
Tri-troc mobile Boulevard Saint-Conwoïon, à l’ange de la rue Postuminus Rennes 19 – 24 octobre Ille-et-Vilaine
Quartier Arsenal Redon
Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-19T13:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-24T17:00:00.000+02:00
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Boulevard Saint-Conwoïon, à l’ange de la rue Postuminus Boulevard Saint-Conwoïon, Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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