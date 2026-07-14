lundi 19 octobre 2026 · Boulevard Saint-Conwoïon, à l'ange de la rue Postuminus · Rennes

Informations pratiques

Tri-troc mobile Boulevard Saint-Conwoïon, à l’ange de la rue Postuminus Rennes 19 – 24 octobre Ille-et-Vilaine

Quartier Arsenal Redon

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-19T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-24T17:00:00.000+02:00

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Boulevard Saint-Conwoïon, à l’ange de la rue Postuminus Boulevard Saint-Conwoïon, Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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