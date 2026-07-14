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Tri-troc mobile Boulevard Saint-Conwoïon, à l’ange de la rue Postuminus Rennes

lundi 19 octobre 2026 · Boulevard Saint-Conwoïon, à l'ange de la rue Postuminus · Rennes

Tri-troc mobile Boulevard Saint-Conwoïon, à l’ange de la rue Postuminus Rennes

Informations pratiques

Début
lundi 19 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Lieu
Boulevard Saint-Conwoïon, à l'ange de la rue Postuminus
Adresse
Boulevard Saint-Conwoïon, Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Tri-troc mobile Boulevard Saint-Conwoïon, à l’ange de la rue Postuminus Rennes 19 – 24 octobre Ille-et-Vilaine

Quartier Arsenal Redon

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-19T13:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-24T17:00:00.000+02:00

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Boulevard Saint-Conwoïon, à l’ange de la rue Postuminus Boulevard Saint-Conwoïon, Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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