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Tri-troc mobile Devant le gymnase Récipon Rennes

lundi 23 novembre 2026 · Devant le gymnase Récipon · Rennes

Tri-troc mobile Devant le gymnase Récipon Rennes

Informations pratiques

Début
lundi 23 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Lieu
Devant le gymnase Récipon
Adresse
Rue Jules Lallemand, Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Tri-troc mobile Devant le gymnase Récipon Rennes 23 – 28 novembre Ille-et-Vilaine

Quartier Cleunay

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-23T13:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-28T17:00:00.000+01:00

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Devant le gymnase Récipon Rue Jules Lallemand, Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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