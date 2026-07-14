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Tri-troc mobile Face au n°14 Rennes

lundi 14 septembre 2026 · Face au n°14 · Rennes

Tri-troc mobile Face au n°14 Rennes

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Face au n°14
Adresse
Avenue de Guyenne, Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Tri-troc mobile Face au n°14 Rennes 14 – 19 septembre Ille-et-Vilaine

Quartier Villejean

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-14T13:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00.000+02:00

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Face au n°14 Avenue de Guyenne, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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