lundi 19 octobre 2026 · La Rambla, à côté du Triangle · Rennes

Informations pratiques

Tri-troc mobile La Rambla, à côté du Triangle Rennes 19 – 24 octobre Ille-et-Vilaine

Quartier Le Blosne

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-19T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-24T17:00:00.000+02:00

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La Rambla, à côté du Triangle Boulevard de Yougoslavie, Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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