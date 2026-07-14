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Tri-troc mobile Place du Ronceray Rennes

lundi 20 juillet 2026 · Place du Ronceray · Rennes

Tri-troc mobile Place du Ronceray Rennes

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Lieu
Place du Ronceray
Adresse
Place du Ronceray, Rennes
Ville
35571 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Tri-troc mobile Place du Ronceray Rennes 20 – 25 juillet Ille-et-Vilaine

Quartier Le Blosne

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-20T13:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-25T17:00:00.000+02:00

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Place du Ronceray Place du Ronceray, Rennes La Pommeraie Rennes 35571 Ille-et-Vilaine


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