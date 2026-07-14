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Tri-troc mobile Place Eugène Aulnette, Côté avenue de Cucillé Rennes

lundi 16 novembre 2026 · Place Eugène Aulnette, Côté avenue de Cucillé · Rennes

Tri-troc mobile Place Eugène Aulnette, Côté avenue de Cucillé Rennes

Informations pratiques

Début
lundi 16 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Lieu
Place Eugène Aulnette, Côté avenue de Cucillé
Adresse
Place Eugène Aulnette, Rennes
Ville
35043 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Tri-troc mobile Place Eugène Aulnette, Côté avenue de Cucillé Rennes 16 – 21 novembre Ille-et-Vilaine

Quartier Beauregard

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-16T13:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-21T17:00:00.000+01:00

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Place Eugène Aulnette, Côté avenue de Cucillé Place Eugène Aulnette, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine


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