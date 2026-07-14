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Tri-troc mobile Place Georges Bernanos, face au square Saint-Exupéry Rennes

lundi 26 octobre 2026 · Place Georges Bernanos, face au square Saint-Exupéry · Rennes

Tri-troc mobile Place Georges Bernanos, face au square Saint-Exupéry Rennes

Informations pratiques

Début
lundi 26 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Lieu
Place Georges Bernanos, face au square Saint-Exupéry
Adresse
Place Georges Bernanos, Rennes
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Tri-troc mobile Place Georges Bernanos, face au square Saint-Exupéry Rennes 26 – 31 octobre Ille-et-Vilaine

Quartier Maurepas

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-26T13:00:00.000+01:00
Fin : 2026-10-31T17:00:00.000+01:00

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Place Georges Bernanos, face au square Saint-Exupéry Place Georges Bernanos, Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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