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AGENDA · Rennes

Tri-troc mobile Place Hoche Rennes

lundi 28 septembre 2026 · Place Hoche · Rennes

Tri-troc mobile Place Hoche Rennes

Informations pratiques

Début
lundi 28 septembre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Place Hoche
Adresse
Place Hoche, Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Tri-troc mobile Place Hoche Rennes 28 septembre – 3 octobre Ille-et-Vilaine

Quartier Centre

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-28T13:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-03T17:00:00.000+02:00

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Place Hoche Place Hoche, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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