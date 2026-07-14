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Tri-troc mobile Place Jean Normand, devant le conservatoire Rennes

lundi 30 novembre 2026 · Place Jean Normand, devant le conservatoire · Rennes

Tri-troc mobile Place Jean Normand, devant le conservatoire Rennes

Informations pratiques

Début
lundi 30 novembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Lieu
Place Jean Normand, devant le conservatoire
Adresse
Place Jean Normand, Rennes
Ville
35200 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Tri-troc mobile Place Jean Normand, devant le conservatoire Rennes 30 novembre – 5 décembre Ille-et-Vilaine

Quartier Le Blosne

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-30T13:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-05T17:00:00.000+01:00

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Place Jean Normand, devant le conservatoire Place Jean Normand, Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine


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