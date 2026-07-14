AGENDA · Rennes
Tri-troc mobile Place Jean Normand, devant le conservatoire Rennes
lundi 30 novembre 2026 · Place Jean Normand, devant le conservatoire · Rennes
Informations pratiques
Tri-troc mobile Place Jean Normand, devant le conservatoire Rennes 30 novembre – 5 décembre Ille-et-Vilaine
Quartier Le Blosne
Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-30T13:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-05T17:00:00.000+01:00
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Place Jean Normand, devant le conservatoire Place Jean Normand, Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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