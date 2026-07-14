AGENDA · Rennes
Tri-troc mobile Place Jeanne Laurent, côté rue des Munitionnettes Rennes
lundi 2 novembre 2026 · Place Jeanne Laurent, côté rue des Munitionnettes · Rennes
Informations pratiques
Tri-troc mobile Place Jeanne Laurent, côté rue des Munitionnettes Rennes 2 – 7 novembre Ille-et-Vilaine
Quartier La Courrouze
Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-02T13:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-07T17:00:00.000+01:00
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Place Jeanne Laurent, côté rue des Munitionnettes Place Jeanne Laurent La Courrouze Rennes Ille-et-Vilaine
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