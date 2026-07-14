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Tri-troc mobile Place Jeanne Laurent, côté rue des Munitionnettes Rennes

lundi 2 novembre 2026 · Place Jeanne Laurent, côté rue des Munitionnettes · Rennes

Tri-troc mobile Place Jeanne Laurent, côté rue des Munitionnettes Rennes

Informations pratiques

Début
lundi 2 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Lieu
Place Jeanne Laurent, côté rue des Munitionnettes
Adresse
Place Jeanne Laurent
Ville
Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Tri-troc mobile Place Jeanne Laurent, côté rue des Munitionnettes Rennes 2 – 7 novembre Ille-et-Vilaine

Quartier La Courrouze

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-02T13:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-07T17:00:00.000+01:00

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Place Jeanne Laurent, côté rue des Munitionnettes Place Jeanne Laurent La Courrouze Rennes Ille-et-Vilaine


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