Informations pratiques

Tri-troc mobile Placette Odette Seveur, rue Bertrand Robidou Rennes 2 – 7 novembre Ille-et-Vilaine

Quartier Centre

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-02T13:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-07T17:00:00.000+01:00

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Placette Odette Seveur, rue Bertrand Robidou Placette Odette Seveur, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes Ille-et-Vilaine



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