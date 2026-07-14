AGENDA · Rennes
Tri-troc mobile Placette Odette Seveur, rue Bertrand Robidou Rennes
lundi 2 novembre 2026 · Placette Odette Seveur, rue Bertrand Robidou · Rennes
Informations pratiques
Tri-troc mobile Placette Odette Seveur, rue Bertrand Robidou Rennes 2 – 7 novembre Ille-et-Vilaine
Quartier Centre
Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-02T13:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-07T17:00:00.000+01:00
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Placette Odette Seveur, rue Bertrand Robidou Placette Odette Seveur, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes Ille-et-Vilaine
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