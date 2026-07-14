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Tri-troc mobile Placette Odette Seveur, rue Bertrand Robidou Rennes

lundi 2 novembre 2026 · Placette Odette Seveur, rue Bertrand Robidou · Rennes

Tri-troc mobile Placette Odette Seveur, rue Bertrand Robidou Rennes

Informations pratiques

Début
lundi 2 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Lieu
Placette Odette Seveur, rue Bertrand Robidou
Adresse
Placette Odette Seveur, Rennes
Ville
Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Tri-troc mobile Placette Odette Seveur, rue Bertrand Robidou Rennes 2 – 7 novembre Ille-et-Vilaine

Quartier Centre

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-02T13:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-07T17:00:00.000+01:00

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Placette Odette Seveur, rue Bertrand Robidou Placette Odette Seveur, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes Ille-et-Vilaine


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