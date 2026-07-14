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Tri-troc mobile Placis de l’Orléanais, parking côté boulevard d’Anjou Rennes

lundi 28 septembre 2026 · Placis de l'Orléanais, parking côté boulevard d'Anjou · Rennes

Tri-troc mobile Placis de l’Orléanais, parking côté boulevard d’Anjou Rennes

Informations pratiques

Début
lundi 28 septembre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Placis de l'Orléanais, parking côté boulevard d'Anjou
Adresse
Placis de l'Orléanais, Rennes
Ville
35043 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Tri-troc mobile Placis de l’Orléanais, parking côté boulevard d’Anjou Rennes 28 septembre – 3 octobre Ille-et-Vilaine

Quartier Villejean

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-28T13:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-03T17:00:00.000+02:00

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Placis de l’Orléanais, parking côté boulevard d’Anjou Placis de l’Orléanais, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine


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