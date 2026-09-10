AGENDA · Rennes
Tri-troc mobile Rue de Trégain, parking du centre commercial Europe Rennes
lundi 14 septembre 2026 · Rue de Trégain, parking du centre commercial Europe · Rennes
Informations pratiques
Tri-troc mobile Rue de Trégain, parking du centre commercial Europe Rennes 14 – 19 septembre Ille-et-Vilaine
Quartier Maurepas
Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-14T13:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00.000+02:00
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Rue de Trégain, parking du centre commercial Europe Rue de Trégain, Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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