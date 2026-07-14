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Tri-troc mobile Rue de Trégain, parking du centre commercial Europe Rennes

lundi 14 décembre 2026 · Rue de Trégain, parking du centre commercial Europe · Rennes

Tri-troc mobile Rue de Trégain, parking du centre commercial Europe Rennes

Informations pratiques

Début
lundi 14 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Lieu
Rue de Trégain, parking du centre commercial Europe
Adresse
Rue de Trégain, Rennes
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Tri-troc mobile Rue de Trégain, parking du centre commercial Europe Rennes 14 – 19 décembre Ille-et-Vilaine

Quartier Maurepas

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-14T13:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-19T17:00:00.000+01:00

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Rue de Trégain, parking du centre commercial Europe Rue de Trégain, Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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