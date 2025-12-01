Tri-troc mobile, Rue des Plantes, face à la MJC du Grand Cordel Rennes
Tri-troc mobile Rue des Plantes, face à la MJC du Grand Cordel Rennes 15 – 20 juin Ille-et-Vilaine
Quartier Beaulieu
Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-15T13:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-20T17:00:00.000+02:00
Rue des Plantes, face à la MJC du Grand Cordel Rue des Plantes, Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine