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Tri-troc mobile Rue du Morbihan, à l’angle de l’allée de Quiberon Rennes

lundi 16 novembre 2026 · Rue du Morbihan, à l'angle de l'allée de Quiberon · Rennes

Tri-troc mobile Rue du Morbihan, à l’angle de l’allée de Quiberon Rennes

Informations pratiques

Début
lundi 16 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Lieu
Rue du Morbihan, à l'angle de l'allée de Quiberon
Adresse
Rue du Morbihan, Rennes
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Tri-troc mobile Rue du Morbihan, à l’angle de l’allée de Quiberon Rennes 16 – 21 novembre Ille-et-Vilaine

Quartier La Bellangerais

Je trie, je troque dans mon quartier. Lundi, 13 h à 18 h, mardi au vendredi, 11 h à 18 h et samedi, 10 h à 17 h. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-16T13:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-21T17:00:00.000+01:00

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Rue du Morbihan, à l’angle de l’allée de Quiberon Rue du Morbihan, Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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