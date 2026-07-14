Tri-troc mobile Rue du Morbihan, à l’angle de l’allée de Quiberon Rennes
lundi 16 novembre 2026 · Rue du Morbihan, à l'angle de l'allée de Quiberon · Rennes
Informations pratiques
Tri-troc mobile Rue du Morbihan, à l’angle de l’allée de Quiberon Rennes 16 – 21 novembre Ille-et-Vilaine
Quartier La Bellangerais
Je trie, je troque dans mon quartier. Lundi, 13 h à 18 h, mardi au vendredi, 11 h à 18 h et samedi, 10 h à 17 h. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-16T13:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-21T17:00:00.000+01:00
1
Rue du Morbihan, à l’angle de l’allée de Quiberon Rue du Morbihan, Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Repair café Square Germain Gautier Rennes 14 juillet 2026
- Repair café, Square Germain Gautier, Rennes 14 juillet 2026
- Un transat et des livres – Date spéciale « contes » Place de la Mairie Rennes 14 juillet 2026
- Un temps de conte : des histoires pour s’évader | Les Tisseurs de contes Place de la Mairie (Rennes) Rennes 14 juillet 2026
- Un temps de conte : des histoires pour s’évader | Les Tisseurs de contes, Place de la Mairie, Rennes 14 juillet 2026