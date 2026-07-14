UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rennes

Tri-troc mobile Rue Louis et René Moine, face au n°16 Rennes

lundi 5 octobre 2026 · Rue Louis et René Moine, face au n°16 · Rennes

Tri-troc mobile Rue Louis et René Moine, face au n°16 Rennes

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Rue Louis et René Moine, face au n°16
Adresse
Rue Louis et René Moine, Rennes
Ville
35032 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Tri-troc mobile Rue Louis et René Moine, face au n°16 Rennes 5 – 10 octobre Ille-et-Vilaine

Quartier Bréquigny

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-05T13:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-10T17:00:00.000+02:00

1
 

Rue Louis et René Moine, face au n°16 Rue Louis et René Moine, Rennes Bréquigny Rennes 35032 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)